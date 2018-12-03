مصطفى الكمار: وقف ترخيص التوك توك خطوة إيجابية

أكد النائب مصطفى الكمار أهمية القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف الترخيص لمركبات التوك توك الجديدة حتى تنظيم الوضع الحالي.



أوضح الكمار أن القرار هو الأمثل فى الفترة الحالية خاصة بعد تفاقم المشكلات الخاصة بالتوكتوك فى مختلف المحافظات، خاصة أن الأزمة خرجت عن السيطرة فى بعض المناطق.



وأضاف الكمار أنه نتيجة التعامل بعشوائية من البداية فى أزمة التوك توك جعل مسألة تقنينه وإخضاعه للقانون أمرا صعبا، لافتا إلى أن المناطق التي فشل فيها عملية التقنين، يجب أن يتم السيطرة عليها، وعدم السماح له بدخول المناطق غير مسموح لها بها.



وطالب النائب وزارة التنمية المحلية بإعداد حصر للمناطق التى تحتاج الى استخدام التوك توك بشكل واضح، بحيث يتم تقنين وضع مركبات التوكتوك وقصرها على مناطق محددة فى المحافظات ، وأن يمنع سيرها بالطرق الرئيسية حتى لا تحدث أزمة مرورية .



وأوضح الكمار أن كل منطقة بها وسائل مواصلات عادية أو مواقف للميكروباصات لا يجب أن يسمح بدخول التوكتوك فيها نهائيا، لافتا إلى أنه لا يحب أن يتخطى المناطق الداخلية والغير متوفر بها مواصلات فى مختلف المحافظات .



جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وجه المحافظين خلال اجتماعه بهم بمقر وزارة التنمية المحلية، بوقف إصدار تراخيص جديدة لـ"التوك توك" لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.مصطفي الكمار: قرار رئيس الوزراء بوقف ترخيص مركبات التوك توك الجديدة هو الأمثل للفترة الحالية.