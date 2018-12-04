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المنباوى: هذا علاج فرط النشاط والحركة عند الأطفال .. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:42 م
صدى البلد
اسماء محمد - عدسة اشرف العمدة
قال الدكتور خالد المنباوى، استشارى مخ وأعصاب الأطفال، ورئيس قسم صحة الطفل بالمركز القومى للبحوث، علاج مرض فرط النشاط والحركة عند الاطفال لايعتمد على شئ واحد فقط بل منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة " الاب والام والاخوات" وطريقة تعاملها مع الطفل و تعاون المردسة ايضا فى العلاج واستعانة كل منهما بطبيب نفسى او استشارى تعديل سلوك للمساعدة فى كيفية التعامل مع الطفل حسب شخصيته وبيئته.

وأضاف "المنباوى" خلال ندوته بموقع صدى البلد الإخبارى: أن دور العقاقير الدوائية فى علاج الطفل المصاب بفرط النشاط والحركة ليس قوى كما يعتقد البعض ولكنه يساعد فى تهدئة الطفل بعض الشئ وانما التعديل السلوكى والنفسى هو أساس العلاج، ناصحا الاهل بعدم أخذ أى دواء دون استشارة الطبيب.

وأشار "المنباوى" إلى أنه فى السنوات الأخيرة تطورت أدوية علاج فرط النشاط والحركة بشكل كبير بحيث تم القضاء على الكثير من أضرارها وأعراضها الجانبية.

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