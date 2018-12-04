أعمال عنف في الهند بعد ذبح بقرة.. فيديو

قالت الشرطة الهندية إن ضابطا كبيرا ورجلا قتلا، يوم الإثنين، في احتجاجات عنيفة بسبب ذبح بقرة، وهي حيوان مقدس في الثقافة الهندوسية، بولاية أوتار براديش بشمال البلاد.





وألقى حشد غاضب الحجارة وأضرموا النيران في مركبات أمام أحد مراكز الشرطة بسبب ما اعتقدوا أنه ذبح بقرة.





وقال أناند كومار، وهو مسئول كبير في الشرطة، في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون إن الضابط قُتل إثر رشقه بالحجارة بينما قُتل الرجل الثاني بالرصاص.





وأضاف "شكا قرويون بعد عثورهم على بقرة نافقة وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج. أغلقوا أحد الطرق بواسطة جرار زراعي وألقوا حجارة".



