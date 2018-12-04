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مرأة

لهذا السبب لا تغسلوا الديك الرومي قبل طهيه

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:13 ص
صدى البلد
ريهام قدري
يستعد الأخوة الاقباط للاحتفال بعيد الميلاد، وبعد صيام تفكر كل أسرة في قائمة الأطعمة التي يودون تحضيرها للاحتفال.

ويعتبر الديك الرومي، من أهم الأطباق التي يتم تحضيرها في المناسبات السعيدة، إلا أن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن غسل الديك الرومي "النيء" يمكن أن يؤدي الى انتشار البكتيريا بشكل غير متوقع وفقا ل womenshealthmag

حيث حذرت وزارة الزراعة الأمريكية، من غسل الديك الرومي قبل طهيه، لأنه يمكن أن يؤدي إلى انتشار ما يُسمى بـ"مسببات الأمراض"، مثل السالمونيلا، في المطبخ وهذا بالتالي يمكن أن يؤدي الى إصابة المرء بأمراض خطيرة تنتقل عن طريق الغذاء. واللافت أن هذا الأمر ينطبق على أنواع الدواجن النيئة كافة، وليس فقط على الديك الرومي.

ولفتت وزارة الزراعة الأمريكية الى أن أفضل طريقة لتفادي انتشار البكتيريا في الدواجن هي وضعها في الفرن وطهيها، إذ إن هذه الخطوة تؤدي حتمًا الى قتل البكتيريا.
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