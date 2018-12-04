بعد قرار الزراعة بإزالة الملاعب الخماسية من على الأراضي الزراعية..الفلاحين: الظهير الصحراوي أنسب مكان لها..لا بد من إجراءات رادعة لحالات التعدي

نقيب الفلاحين: الظهير الصحراوي أنسب مكان للملاعب الخماسية وقرار إزالتها صائب

مصر تفتقر إلى الإكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل

اتحاد الفلاحين يرحب بقرار ازالة الملاعب ويطالب بإجراءات رادعة





أكد الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن قرار وزارة الزراعة بإزالة الملاعب الخماسية المقامة على الأراضي الزراعية في المحافظات هو تنفيذ للقانون الذي يجرم حالات التعدي.





وأضاف "عبد الدايم" خلال تصريحات إعلامية أن الوزارة سوف تقوم بازالة جميع التعديات الموجودة على الأراض الزراعية، وإذا كان هناك حرص على رياضة الشباب، فالأولى الحفاظ على الرقعة الزراعة وقوت الشعب المصري، مؤكدا على أن هناك زيادة للسكان سنويا بما يقرب 2.5 مليون نسمة".





وتابع أن هناك العديد من الملاعب الذي تم إنشائها على الأراضي الزراعية بإجمالي 750 فدان، مؤكدا أن هذه الملاعب معرضة لمخاطر كثيرة ولا يتوفر بها أي وسائل للأمان، ومعظمها عبارة عن مشاريع تجارية تؤجر للشباب بمبالغ كبيرة.





صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.





أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أنه يرحب بقرار وزارة الزراعة بالقيام بحملات إزالة على الملاعب الخماسية كونه يعد صورة من صور التعدي على الأراضي الزراعية.





وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن التعدي على الأراضي الزراعية ليس شرطا أن يكون عن طريق البناء فقط، ولكن إذا تم إستخدام الأرض لغير غرض الزراعة يعد تعديا، مشيرا إلى أن مصر تفتقر إلى الإكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل مشددا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية.





وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب أن تقام تلك الملاعب في أراضي لا تصلح للزراعة، مؤكدا أن كل المحافظات في مصر لها ظهير صحراوي ومن الممكن أن يتم استغلال تلك الأراضي لهذا الغرض.





كما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين، أنه يرحب بقرار وزارة الزراعة بالتوجه نحو إزالة الملاعب الخماسية كونها تعد صورة من صور التعدي على الأراضي الزراعية وتغير الغرض المخصصة له.





وأضاف فرج، أن الملاعب الخماسية تعد مشروع استثماري الغرض منه الربح مشيرا إلى أن الفلاحين يقومون فى بعض الأحيان بانشاء مكان للمواشي على الأرض الزراعية من أجل الإنتاج وإستخدامها في الزراعة يتم الرفض مشيرا إلى ضرورة إزالة جميع الملاعب الخماسية.



