اتحاد الكرة يبحث مصير منصب النائب وشكل دوري الدرجة الثانية.. غدا

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعه غد الثلاثاء برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بمقر الاتحاد بالجزيرة.



وسيبدأ الاتحاد في استقبال وسائل الإعلام بدءا من الرابعة عصرا بقاعة المؤتمرات لإعلان ما سيسفر عنه الاجتماع من قرارات.



ومن المقرر أن يحسم مجلس الإدارة ملف منصب النائب إلى جانب البت فى ملف شكل دورى القسم الثانى سواء من مجموعة واحدة أو ثلاث مجموعات.



ويناقش مجلس الإدارة إعداد منتخب مصر الوطنى للمشاركة فى تصفيات امم افريقيا كما يتطرق المجلس إلى مناقشة ملف استضافة بطولة الأمم الأفريقية بعد استبعاد الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف دولة الكاميرون من التنظيم