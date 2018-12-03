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رياضة

عدلي القيعي: صفقة انتقال محمد محمود للأهلي هدية ماجد سامي للخطيب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:38 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
كشف عدلي القيعي مستشار إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي كواليس صفقة انتقال محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إلى صفوف المارد الأحمر.

وقال عدلي القيعي في برنامج ملك وكتابة عبر قناة الأهلي: "المفاوضات كانت تسير بشكل سريع مع وادي دجلة بعد تكليف مباشر من محمود الخطيب للتعاقد مع اللاعب، وماجد سامي رئيس وادي دجلة سافر إلى ألمانيا للاطمئنان على الخطيب قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، وأخبرته بضرورة أن تكون هذه الصفقة هي هديته لمحمود الخطيب".

وقال: "اللاعب حضر ومعه وكيله نادر شوقي في وجود محمد فضل وحسام غالي والأمور انتهت في أقل من نصف ساعة".

وتابع "بعد الانتهاء من جميع الأمور أخبرت سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بذلك وهو في حافلة الفريق عقب مباراة بتروجت ليعلن عن الصفقة بشكل رسمي".
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