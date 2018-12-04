وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الصيني تعظيم الموارد المخصصة للتصدي لآثار التغيرات المناخية

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوزير البيئة الصيني على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ ببولندا، لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



ناقش الوزيران الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية تعظيم الموارد المالية المخصصة للتصدي لآثار التغيرات المناخية، وضرورة تقسيم التمويل بين آليات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إعادة واستكمال الحوكمة لصندوق المناخ الأخضر ودور ذلك في الدفع قدما في مواجهة التغيرات المناخية.



وأشادت وزيرة البيئة خلال اللقاء بالتعاون بين مصر والصين فيما يخص التنوع البيولوجي، ودعم مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي على مدار العامين القادمين.



كما أكد الجانبان على التعاون الوثيق بين مصر والصين لتحقيق مصالح الدول النامية من خلال ترأس مصر لمجموعة ال 77 والصين في مفاوضات تغير المناخ، والبناء على ما تم تأسيسه لها في اتفاق باريس لتغير المناخ والإصرار على بنود الاتفاق دون اغفال أي منها.