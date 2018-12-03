محمد صبحي يوضح دور الأعلى للإعلام في حماية الدراما ..فيديو

قال الفنان محمد صبحي، المرشح لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلي الإعلام، إن مصر لديها أجهزة رقابية منذ فترات بعيدة، موضحًا: «طول مشواري الفني فيه أجهزة رقابية معنية ولديها قواعد محددة».





وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الأجهزة الرقابية تضع أعينها علي القضايا المعروفة مثل، بعض المشاكل السياسية التي من الممكن أن تستخدم في التهييج الجماهيري، والفتنة والعنصرية، وعدم التعرض بالدين بشكل جاهل.





وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية لم تكن في وقت من الأوقات عائقًا أمام الإبداع، لافتًا إلى أن المجلس الأعلي للإعلام يعتبر بديلًا لوزير الإعلام، معقبًا: «وزير الإعلام أو المجلس الأعلي للإعلام منصب واحد».





وأوضح المرشح لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلي الإعلام، أن دور المجلس الأعلى للإعلام هو وضع سياسات حقيقية من أجل الدفاع عن مهنة الدراما، مضيفا أن صناعة الدراما كبيرة وثقافية وصناعة تجارية.