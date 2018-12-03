ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

محمد صبحي يوضح دور الأعلى للإعلام في حماية الدراما ..فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الفنان محمد صبحي، المرشح لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلي الإعلام، إن مصر لديها أجهزة رقابية منذ فترات بعيدة، موضحًا: «طول مشواري الفني فيه أجهزة رقابية معنية ولديها قواعد محددة».

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الأجهزة الرقابية تضع أعينها علي القضايا المعروفة مثل، بعض المشاكل السياسية التي من الممكن أن تستخدم في التهييج الجماهيري، والفتنة والعنصرية، وعدم التعرض بالدين بشكل جاهل.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية لم تكن في وقت من الأوقات عائقًا أمام الإبداع، لافتًا إلى أن المجلس الأعلي للإعلام يعتبر بديلًا لوزير الإعلام، معقبًا: «وزير الإعلام أو المجلس الأعلي للإعلام منصب واحد».

وأوضح المرشح لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس الأعلي الإعلام، أن دور المجلس الأعلى للإعلام هو وضع سياسات حقيقية من أجل الدفاع عن مهنة الدراما، مضيفا أن صناعة الدراما كبيرة وثقافية وصناعة تجارية.

loading...

ترشيحاتنا

ريم البارودي بدون مكياج و شعر مبلل..صور

حمد بن جاسم يكشف أسرار انسحاب قطر من أوبك

روسيا تهدد ترامب بعواقب وخيمة بسبب إلغاء اجتماعه مع بوتين

الكرملين يكشف عدد ساعات عمل بوتين في اليوم وأبرز طقوسه

السعودية تبعد جهاد جريشة عن إدارة لقاء الزمالك والمصري

فاطمة عيد تشعل أولى حلقات تامر أمين بـ يا بتاع الورد.. فيديو

تركيا تبيع إيران بسبب ترامب

النجم الساحلي يكشف حقيقة وصول عرض من الأهلي لضم محمد أمين بن عمر

الخطيب يظهر داخل الأهلي لأول مرة بعد 20 يوما للعلاج في ألمانيا

عمرو أديب مهاجما وحيد حامد: الناس دي ذنبها في رقبتك

الاتحاد الأوروبي يرفض تنظيم المونديال في إسبانيا والمغرب

قناة النهار تستقبل تامر أمين بالطبل البلدي ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

أحمد موسى: الديكتاتور أردوغان بلع قطر باتفاقية عسكرية وأمنية.. فيديو
الغباري يكشف دلالة مشاركة 373 شركة عالمية في معرض إيديكس ..فيديو
أحمد موسى يوجه الشكر لـ أبو العينين على تكفله بـ 100 منحة تعليمية لأبناء الشهداء.. فيديو
أحمد موسى: قطر مرهونة لـ تركيا 99 سنة وتميم انسحب من الأوبك بطلب من أردوغان
ماجد المصري يرقص في حفل شبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟

هل تتوقع فوز محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية؟