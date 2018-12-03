التضامن للمواطنين: تبرعاتكم تذهب لعلاج المرضى

أكد الدكتور محمد العقبى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن، أن اللجنة المشكلة لفحص مؤسسة مستشفى أورام الأطفال (57357)، توصلت إلى عدم صحة استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة .



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية " الحياة "، ان بعض الشكاوي التي قدمت ضد مستشفى "57357"، غير صحيحة ، موضحا ان بعض المخالفات التي وجدت إدارية وليست مالية .



وطمأن العقبي المواطنين الذين يقومون بالتبرع لصالح مستشفى "57357" بقوله: أموالكم ذهبت في الأوجه التي تبرعم بها، كل مليم أنفق على علاج المرضى، وكل أموال التبرعات موجودة فى حسابات المستشفى والمؤسسة".



وأوضح أنه تم منح مجلس أمناء المستشفي ، 15 يوما من أجل الرد على جميع المخالفات الإدارية وبدء تصحيح الأوضاع.

