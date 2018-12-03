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أخبار العالم

أوبك تتسلم خطابا رسميا بانسحاب قطر من المنظمة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:39 م
أوبك
أوبك
أ ش أ
أعلنت منظمة الدول المصدر للبترول (أوبك) أنها تسلمت خطابا رسميا من دولة قطر يفيد انسحابها من عضوية المنظمة بداية من 1 يناير 2019، وأكدت المنظمة عزمها على الاستمرار في الالتزام الكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت أن أمين أوبك محمد باركيندو تسلم اليوم خطابا من دولة قطر بعزمها الانسحاب من عضوية المنظمة، طبقا للمادة الثامنة من قانون أوبك، ويدخل الانسحاب في حيز التنفيذ بداية من 1 يناير 2019.

وأضاف البيان أن لكل دولة عضو الحق السيادي في الانسحاب من المنظمة، وهذا لا يتطلب موافقة من مؤتمر الأوبك، وتحترم المنظمة القرار الذي اتخذته دولة قطر، كما تعرب أمانة أوبك عن شكرها لدولة قطر على دعمها للمنظمة على مدى عقود عديدة من عضويتها.

وتابع البيان أن أوبك ستبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق واستدامة التوازن والاستقرار في السوق، وبالإعلان التاريخي للتعاون من 10 دول من غير الأعضاء في أوبك".
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