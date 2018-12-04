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تعليم

جامعة مطروح تعقد ورشة لتعليم أساليب القياس والتقويم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
نور محمود
عقدت جامعة مطروح برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، ورشة عمل عن أساليب القياس والتقويم والامتحانات وتعليم كيفية تطبيق التصحيح الالكتروني بمكتبة مصر العامة بمطروح بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

واوضح الدكتور محمد إسماعيل أن الورشة تأتي انطلاقًا من استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية، وتطبيقًا لاستخدام التكنولوجيا في التعليم.

أضاف أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التقويم والاختبارات بين الجامعات، وسبل نشر ثقافة التقويم الحديثة في الجامعة، وعرض أفضل الممارسات، وتبادل الرؤى من أجل تعميم التصحيح الإلكتروني وتطبيق الاختبارات الإلكترونية، اعتماد آليات لاكتشاف الطلاب المبدعين ووضع آليات لقياس مهارات الخريجيين، ووضع مقترحات من أجل تفعيل دور مراكز القياس والتقويم في خدمة المجتمع وكذلك مد جسور التعاون مع المراكز المماثلة إقليميا وعالميًا، إضافة إلى تحقيق الموضوعية والشفافية في الامتحانات.

وأشار أن جامعة مطروح سوف تطبق نظام التصحيح الالكتروني للإمتحانات بنسبة لا تقل عن 35% في كل مادة.

وفي نهاية الورشة تم عمل استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس في نظم التقويم والامتحانات بالكليات، وكذلك تم زيارة كلية التربية لعمل استبيان طلابي عن مدى رضاهم على عملية الامتحانات والتصحيح وإعلان النتائج.
جامعة مطروح تعقد ورشة لتعليم أساليب القياس والتقويم
جامعة مطروح تعقد ورشة لتعليم أساليب القياس والتقويم
جامعة مطروح تعقد ورشة لتعليم أساليب القياس والتقويم
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