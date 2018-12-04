إعدام 30 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالوادي الجديد

نفذت إدارة تموين الداخلة بمحافظة الوادي الجديد قرار النيابة العامة المتضمن إعدام 600 كرتونة سجائر مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر، والتى تم ضبطها منذ فترة بحوزة أحد المهربين وتمت مصادرتها وإحراقها وتحرر محضر بإجراءات التنفيذ.



وقال مفتش التموين بالداخلة مصطفى عبد الخالق ، إن لجنة مكبرة من كافة الأجهزة الرقابية انتهت من تنفيذ إعدام المضبوطات غير الصالحة للاستخدام الآدمى لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية، وكذلك العلامة التجارية وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.