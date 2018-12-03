عبد المنعم سعيد: الاحتجاج السلمي خرج عن التعبير وتحول لتخريب وتدمير

قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، الدكتور عبد المنعم سعيد، إن فرنسا ليس لديها سقف للاحتجاج، مؤكدًا أن ما يحدث فى فرنسا حاليا به درجة كبيرة من الانقلاب .



وأضاف خلال حواره ببرنامج « آخر النهار» المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الطبقة العاملة تعاني من الغربة فى الدول المتقدمة والجميع يلاحظ ما يتم فى أمريكا .



وأشار إلى أن مفهوم الاحتجاج السلمى اختفى وتحول إلى أعمال تخريبية، وكشف أن الاحتجاج الذي يحدث الان فى فرنسا خرج عن التعبير وتحول إلى تخريب وتدمير.



وتابع أن العنف والغضب الذى يحدث فى فرنسا يطالب برحيل الرئيس الفرنسي ماكرون وأوضح أن ما يحدث فى فرنسا حاليًا ليس للرئيس الامريكى دونالد ترامب ولا لأمريكا بشكل عام يد فيه كما يتوقع البعض.

