رئيس الأكوادور يقيل نائبته وسط مزاعم بتورطها في وقائع فساد

أقال رئيس الأكوادور لينين مورينو، نائبته ماريا الياندرا، وسط مزاعم بتورطها في وقائع فساد.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية الليلة أن رئيس الأكوادور أصدر أمرًا بتعيين خوسيه بريونيز نائبًا له خلفًا لماريا التي اتهمت بالحصول على رشاوى إبان عضويتها في الكونجرس الأكوادوري.



وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن برينويز يعتبر ثالث شخص يتولى منصب نائب الرئيس منذ تولى الرئيس لينين مورينو مهام منصبه في العام الماضي، حيث تأتي هذه الإقالات في إطار محاولاته الرامية لتطهير سمعة البلاد من قضايا الفساد.



ونفت نائبة الرئيس المقالة الاتهامات الموجهة إليها بالحصول على رشاوى خلال التحقيقات التي تجرى معها أمام المدعى العام الأكوادوري.