شاهد.. موقف مؤثر لكلب الرئيس الأمريكي بوش الأب أمام جثمانه في تكساس

كشفت صور محزنة لكلب الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب وهو يرقد بجوار نعشه خلال جنازته.



وقالت صحيفة "ميرور"، إنه تم تصوير الكلب الوفي الذي يدعى "سولي" على بعد بضعة أقدام وهو جالس أمام النعش المغطى بالعلم الأمريكي في ولاية تكساس.



وتم تداول الصورة عبر موقع الصور الشهير انستجرام مدونا أعلاها "انتهت المهمة"، في إشارة إلى انتهاء الكلب من خدمة سيده بعد وفاته.



ويعد الكلب سولي، من فصيلة لابرادور الذهبي، وتم تسميته باسم الطيار البطل الذي أنقذ حياة 155 شخصا في عام 2009 بعد أن سقطت حطام طائرة ركاب على نهر هدسون في نيويورك.