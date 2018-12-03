ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. موقف مؤثر لكلب الرئيس الأمريكي بوش الأب أمام جثمانه في تكساس

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشفت صور محزنة لكلب الرئيس الأمريكى جورج بوش الأب وهو يرقد بجوار نعشه خلال جنازته.

وقالت صحيفة "ميرور"، إنه تم تصوير الكلب الوفي الذي يدعى "سولي" على بعد بضعة أقدام وهو جالس أمام النعش المغطى بالعلم الأمريكي في ولاية تكساس.

وتم تداول الصورة عبر موقع الصور الشهير انستجرام مدونا أعلاها "انتهت المهمة"، في إشارة إلى انتهاء الكلب من خدمة سيده بعد وفاته.

ويعد الكلب سولي، من فصيلة لابرادور الذهبي، وتم تسميته باسم الطيار البطل الذي أنقذ حياة 155 شخصا في عام 2009 بعد أن سقطت حطام طائرة ركاب على نهر هدسون في نيويورك.
شاهد.. موقف مؤثر لكلب الرئيس الأمريكي بوش الأب أمام جثمانه في تكساس
شاهد.. موقف مؤثر لكلب الرئيس الأمريكي بوش الأب أمام جثمانه في تكساس
شاهد.. موقف مؤثر لكلب الرئيس الأمريكي بوش الأب أمام جثمانه في تكساس
شاهد.. موقف مؤثر لكلب الرئيس الأمريكي بوش الأب أمام جثمانه في تكساس
loading...

ترشيحاتنا

عدلي القيعي: صفقة انتقال محمد محمود للأهلي هدية ماجد سامي للخطيب

النجم الساحلي يكشف حقيقة وصول عرض من الأهلي لضم محمد أمين بن عمر

رسميا .. فرانس فوتبول تكشف عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

رسميا .. محمد صلاح يحصد المركز السادس فى سباق الكرة الذهبية

آدا هيجربرج تتوج بالكرة الذهبية للسيدات لاول مرة فى التاريخ

رانيا يوسف تكشف هوية الشخص سبب أزمة الفستان المثير

رانيا يوسف: ولادي تأثروا سلبيا وبيتخانقوا في المدرسة بسبب أزمة الفستان

الإنتاج الحربي: رشاش جديد يطلق 800 طلقة في الدقيقة ويصيب الهدف على بعد 3 كم

تركيا تبيع إيران بسبب ترامب

أحمد موسى يكشف فوائد معرض إيديكس لمصر .. فيديو

بعد ظهور حالة في كندا.. معلومات لا تعرفها عن الأرتيكاريا الباردة

هيئة الإنتاج الحربي: رشاش جديد بمعرض إيديكس ومزايا خارقة للمدرعة المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو
الإنتاج الحربي: رشاش جديد يطلق 800 طلقة في الدقيقة ويصيب الهدف على بعد 3 كم
هيئة الإنتاج الحربي: رشاش جديد بمعرض إيديكس ومزايا خارقة للمدرعة المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟