التضامن تعلن قرارها النهائي حول مخالفات مستشفى 57357.. فيديو

أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، أن اللجنة المشكلة لفحص مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، انتهت إلى عدم صحة ادعاءات استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة فى البورصة .



وأضاف "العقبي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر قناة "سى بى سى"،: "أن الوزارة منحت مجلس أمناء المستشفى 15 يوميًا لبدء تصحيح الأوضاع ، والرد على المخالفات الإدارية وما يتعلق بالمدرسة التى تم تخصيصها فى السيدة زينب وغيرها من التراخيص.



وأشار إلى وجود بعض المخالفات بـ57357، وننتظر وجود رد قوى وواضح من المؤسسة، منوها بأن الوزارة ليست جهة عقاب.



ونوه متحدث التضامن إلى أنه لا توجد مخالفات مالية، والمخالفات التى ثبت وجودها إدارية، والتقرير ثمّن عمل مؤسسات عمل المجتمع المدنى".



