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برلمان

نائبة تطالب بمعايير جديدة لتنظيم عمل المستشار القانوني

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:00 ص
النائبة سوزي ناشد
النائبة سوزي ناشد
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إنه يجب أن يكون هناك تنظيم لعملية ندب القضاة، بحيث لا يتم إلغاؤها تمامًا ولا انتشارها بالوضع الحالي الذي نراه.

وطالبت "ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإلغاء ندب القضاء كمستشارين قانونيين حال وجود جهة إدارة قانونية بالمؤسسة، إلا لو لزم الأمر ذلك وتكون لمدة محددة، إضافة إلى عدم وجود أكثر من مستشار قانوني، بالمؤسسات التي ليس بها إدارة قانونية.

وأضافت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، ضرورة عدم وجود أي مزايا مالية عن المعينين بالمؤسسة، للحد من ظاهرة المرتبات المرتفعة التي تشهدها وظيفة المستشار القانوني، والتي تشكل أزمة مالية بالنسبة للدولة.
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