نائبة تطالب بمعايير جديدة لتنظيم عمل المستشار القانوني

قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، إنه يجب أن يكون هناك تنظيم لعملية ندب القضاة، بحيث لا يتم إلغاؤها تمامًا ولا انتشارها بالوضع الحالي الذي نراه.





وطالبت "ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بإلغاء ندب القضاء كمستشارين قانونيين حال وجود جهة إدارة قانونية بالمؤسسة، إلا لو لزم الأمر ذلك وتكون لمدة محددة، إضافة إلى عدم وجود أكثر من مستشار قانوني، بالمؤسسات التي ليس بها إدارة قانونية.



