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فى اليوم العالمى لذوي الإحتياجات الخاصة أسرار لم تعرفها من قبل عن بطلة العالم للسباحة المصرية مريم طارق

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
  • مريم طارق أول سباحة مصرية للعالم من ذوى الإجتياجات الخاصة
  • سعيدة بالفوز الغالى 
  • تستعد للمزيد من البطولات العالمية والسفر للخارج

فى اليوم العالمى لذوى الأحتياجات الخاصة ،دائمًا ما تظفر مصر بأبنائها المهرة وشبابها العظيم، والذي يتحدى الصعاب، ويسعى دائما لكسر حواجز المستحيل، لذلك جاءت مريم طارق ، وهي فتاة مصرية من ذاوى الأحتياجات الخاصة والتي توجِت بالبطولة العالمية، كأول سباحة في تاريخ مصر من ذوى الأحتياجات الخاصة تقف على منصة تتويج “بطولة العالم للسباحة” .

والتقت "صدى البلد " بالبطلة مريم طارق وحاورها فى عدد من النقاط المحددة عن حياتها الخاصة .

ما هو إحساسك بهذا الفوز الغالي؟
أنا سعيدة جدًا بتحقيق هدفي، و أشعر بسعادة تغمرنى أنا وعائلتى أخويا وأختى و أمى وأبوى ودائما أتلقى الدعم من جميع من حولى سواء كابتن السباحة أو الفتنس وجميع أصدقائي.

ما هو طموحك مستقبلا؟
استعد للبطولات القادمة وأسعى إلى تحقيق المزيد من النجاح.

هل تشعرين بالضغوط النفسية نتيجة كثرة التدريبات والإجهاد الشاق؟
لا أشعر بالضغوط نهائيا لأننا أمارس السباحة بكل حب وأشعر أنها رغبتى قبل أن تكون رغبة أى أحد أخر ،سوا الكابتاتن أو عائلتى .

كيف تنصحين الشباب بضرورة الاهتمام بالرياضة؟
الرياضة من اهم سبل التقدم لاى مجتمع والشعب الذى تنجح فيه الرياضة يكون بشكل عام مجتمع متقدم وافراده اصحاء دائما لافتة الى ان الشباب المصرى يستطيع ان يحقق المستحيل ويحصد العديد من الميداليات العالمية .

هل تحبين الدراسة وتشعرين بالتفوق والنجاح بها؟
لا أحب الدراسة ولكننى أدرس لمجرد الحصول على شهادة فيوجد بعض المضايقات من زملاء الدراسة، ووقتى مشغول بكثرة التدريبات .
فى اليوم العالمى لذوي الإحتياجات الخاصة أسرار لم تعرفها من قبل عن بطلة العالم للسباحة المصرية مريم طارق
فى اليوم العالمى لذوي الإحتياجات الخاصة أسرار لم تعرفها من قبل عن بطلة العالم للسباحة المصرية مريم طارق
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