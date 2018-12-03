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ديني

آمنة نصير: منع أساتذة الأزهر من الظهور الإعلامي قرار مربك ..فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:26 م
الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير
محمد صبري عبد الرحيم
أعربت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن دهشتها من قرار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بمنع ظهور أساتذة الجامعة إعلاميًا، قائلة: «هذا القرار هو إغلاق الباب أمام علم العلماء ومنعه من الوصول للشعب».

وأضافت «نصير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أنها تتمنى من رئيس الجامعة أن يكون قراره تشجيعًا للأساتذة على تقديم الاجتهادات للقضايا المستحدثة في هذا الزمان، وقرار الجامعة بمنع حظر استضافة أساتذة الجامعة «مربك».

وتابع: «كنت أتمنى دعوة الدكتور محمد المحرصاوي لعلماء الأزهر بتقديم الجديد للمجتمع المعاصر، لأنها مسؤولية اجتماعية وفكرية عليهم بدلًا من القيود والأغلال التي وضعها أمام الأساتذة»، مضيفًا: «كنت أود من الجامعة تشجيع الأساتذة للخروج للإعلام للفصل في القضايا الجدلية».

وأشارت إلى أن الدكتور سعد الدين الهلالي، أهل اختصاص، واجتهاد ممكن أن يصيب ويخطئ، والإمام مالك قال إن كل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء العظام مثل الشافعي وأبو حنيفة كانوا يقولون آراءهم، مضيفة: «البيان الخاص بالجامعة هروب من المسؤولية المجتمعية، ولا أدري سر رفضهم للمواجهة».
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