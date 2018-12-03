آمنة نصير: منع أساتذة الأزهر من الظهور الإعلامي قرار مربك ..فيديو

أعربت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن دهشتها من قرار الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بمنع ظهور أساتذة الجامعة إعلاميًا، قائلة: «هذا القرار هو إغلاق الباب أمام علم العلماء ومنعه من الوصول للشعب».





وأضافت «نصير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN» أنها تتمنى من رئيس الجامعة أن يكون قراره تشجيعًا للأساتذة على تقديم الاجتهادات للقضايا المستحدثة في هذا الزمان، وقرار الجامعة بمنع حظر استضافة أساتذة الجامعة «مربك».





وتابع: «كنت أتمنى دعوة الدكتور محمد المحرصاوي لعلماء الأزهر بتقديم الجديد للمجتمع المعاصر، لأنها مسؤولية اجتماعية وفكرية عليهم بدلًا من القيود والأغلال التي وضعها أمام الأساتذة»، مضيفًا: «كنت أود من الجامعة تشجيع الأساتذة للخروج للإعلام للفصل في القضايا الجدلية».



