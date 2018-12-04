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اقتصاد

نيفين جامع: تمويل 210 آلاف مشروع وفر 335 ألف فرصة عمل بنهاية أكتوبر.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:46 ص
محمد صبيح
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز ينظم عددا من المعارض لمنتجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانوا حاصلين على تمويل من الجهاز أو أقاموا مشروعاتهم بتمويل ذاتي، في إطار الخدمات غير المالية التي يتيحها الجهاز لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت رئيس جهاز تنمية المشروعات، خلال ندوة نظمها قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد بعنوان "جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وآفاق نمو الاقتصاد المصرى"، بحضور أحمد صبرى رئيس التحرير ومصطفى خلاف رئيس قسم الاقتصاد وشارك فيها شهيرة الرافعي مدير قطاع الإعلام بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلى مساعي الجهاز نحو الاستفادة من التجارب الدولية في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، لافتة إلى اطلاع الجهاز على التجربة الإيطالية والصينية والهند وما تتميز بها هذه التجارب في إدارة ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلا أن الجهاز حريص على الاستفادة من هذه التجارب مع تمصيرها بما يتناسب مع المجتمع المصري ونسيجه المختلف.

ولفتت إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على النصيب الأكبر من الخدمات المقدمة من الجهاز بنسبة تصل إلى 48% من إجمالي ما ضخه الجهاز حتى الان.

وأكملت أن الجهاز ضخ نحو 4.5 مليار جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة بنهاية أكتوبر الماضي، خلال عام 2018، وبقيمة 9.5 مليار جنيه منذ نشأة الصندوق الاجتماعي للتنمية، مضيفة أنه تم تنفيذ نحو 210 ألف مشروع خلال 2018 وفرت 335 ألف فرصة عمل.
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