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رياضة

محمد صلاح يحصد لقب أفضل لاعب في 2018.. من اتحاد المشجعين بإنجلترا

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:33 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد سمير
توج محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بجائزة لاعب العام من قبل اتحاد مشجعي كرة القدم رسميا اليوم الاثنين.

وجاء تتويج محمد صلاح بعدما حصل على النسبة الأكبر من الجمهور الذي صوت في الجائزة بشكل عام الذي بلغ عدده 366 ألفا.

وتفوق نجم الفراعنة على كل من زميله في ليفربول فيرجيل فان دايك ومن مانشستر سيتي كل من سيرجيو أجويرو ورحيم سترليج.

إضافة لتفوقه على إيدين هازارد من تشيلسي وهاري ماجواير من ليستر سيتي.

ويعد صلاح هو ثالث لاعب يحصل على الجائزة من ليفربول بعد لويس سواريز في 2013 وفيليبي كوتينيو في 2016.

وتوج محمد صلاح في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا وجائزة الكتاب الرياضيين وأفضل لاعب في إفريقيا، إضافة لحلوله ثالثا في جائزة أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
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