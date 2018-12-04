انتحار سائقي الأجرة بأمريكا بسبب أوبر

كشفت صحيفة "بوسطن جلوب" أن سائق سيارة الأجرة ، الذي يدعى روي كيم ، يعد السائق المحترف الثامن، الذي يموت منتحرا في نيويورك خلال العام الماضي.



ووصفت مفوضة الأجرة بالمدينة ، ميرا جوشي ، الوفيات بأنها وباء بين السائقين، حيث لفتت قصصهم الانتباه إلى اليأس الاقتصادي في تلك الصناعة، ودفعت مجلس المدينة إلى تقييم التشريعات الجديدة لمساعدة مالكي سيارات الأجرة على تخفيض ديونهم وزيادة أجور السائقين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بوسطن جلوب".



واضافت أن معظم السائقين المنتحرين في الخمسينات والستينات من عمرهم ، وكان بعضهم قد أخبر أصدقائه وعائلته بأنهم يواجهون صعوبة في كسب العيش لأن أوبر بدأ يهيمن على عمل السيارات.