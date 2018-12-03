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الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على 5 مناطق لمدة 48 ساعة.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:39 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة باردة بداية من غدٍ، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل، مع هطول كميات كبيرة من الأمطار يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأكد "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، أن طقس الغد يشهد نشاطا للرياح محملة بالأتربة وبرودة الجو، وأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى ومدن القناة من متوسطة لشديدة وتصل القاهرة يوم الأربعاء وشمال الصعيد يوم الخميس.

وطالب رئيس هيئة الأرصاد قائدى السيارات بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق السريعة والابتعاد عن أماكن تجمعات المياه.
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