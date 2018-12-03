الكرملين يكشف عدد ساعات عمل بوتين في اليوم وأبرز طقوسه

قال المتحدث الرسمى باسم الكرملين دميترى بيسكوف، خلال اجتماعه مع طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحب عمله كثيرًا حتى أنه فى بعض الأيام يواصل أعماله لبعد منتصف الليل.



وأشار بيسكوف، وفق ما نشرته وكالة "تاس" الروسية، إلى أن بوتين يفضل جدول الأعمال المتغير ولا يحب الروتين اليومى، كما أن أكثر الساعات نشاطًا فى العمل بالنسبة للرئيس بوتين تبدأ من بعد الساعة السابعة مساءً ويستمر فى العمل لمنتصف الليل وأحيانًا بعد ذلك.



وصرح بيسكوف، بأن بوتين لا يعترف بالعمل لأقل من 10 ساعات فهو عادة ما يعمل لأكثر من 13 ساعة يوميًا.





