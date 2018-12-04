انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لقسم اللغة العربية بآداب طنطا

انطلقت، أمس الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي لقسم اللغة العربية ومركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، لمد جسور الثقافة بين مصر وروسيا، وتمشيا مع دعوة رئيس الجمهورية أن يكون العام ٢٠٢٠ عام التبادل الثقافي بين مصر وروسيا، والمؤتمر حول جهود الشيخ محمد عياد الطنطاوي في تعليم اللغة العربية في روسيا , وكونه أول معلم للغة العربية لغير الناطقين بها في روسيا، وسعيه المستمر لمد جسور الثقافي بين مصر وروسيا .





عقد المؤتمر بكلية الآداب جامعة طنطا .



