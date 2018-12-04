ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المستشار القانوني يكلف الدولة مليارات سنويا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
النائب خالد حنفي
النائب خالد حنفي
عبد الرحمن سرحان
طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بضرورة الإٍسراع في إصدار تشريع ينص على حظر ندب القضاة.

وقال "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ندب القضاة للعمل كمستشار قانوني بالجهات الحكومية يشكل عبئًا كبيرا على موازنة الدولة، حيث يكلفها مليارات الجنيهات سنويًا.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أنه لا مبرر لوجود مستشار قانوني في كل جهة، حيث أن أي مؤسس بها إدارة قانونية، وفي حال عدم وجود الكفاءة اللازمة في تلك الإدارة، يحق للهيئة اللجوء إلى هيئة قضايا الدولة، مما يقلل الحاجة غلى وجود مستشار قانوني.

وأوضح النائب أن تعدد الجهات القانونية في المؤسسة غير جيد، وبالتالي يجب أن يكون هناك تقنين للوضع.
loading...

ترشيحاتنا

قرار عاجل من القضاء التونسي بشأن حركة النهضة الإخوانية

عصام عبد الفتاح: الحكام المصريين الأفضل في العالم.. فيديو

الكونجرس يحقق مع مديرة المخابرات الأمريكية بشأن قضية خاشقجي

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو

خافيير جيروتو يصل القاهرة غدا

عمرو أديب مهاجما وحيد حامد: الناس دي ذنبها في رقبتك

كوب واحد من هذا المشروب يعالج النسيان ويقي من الزهايمر

آدا هيجربرج تتوج بالكرة الذهبية للسيدات لاول مرة فى التاريخ

وليد يوسف يكشف تفاصيل خلافه مع الفنان الراحل نور الشريف.. فيديو

عدلي القيعي: صفقة انتقال محمد محمود للأهلي هدية ماجد سامي للخطيب

بعد ظهور حالة في كندا.. معلومات لا تعرفها عن الأرتيكاريا الباردة

التموين تناشد المواطنين المحذوفين من البطاقات سرعة التقدم بتظلم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

عمرو عزت: مستشفى 57357 قامت بتبرعات الشعب المصري.. فيديو
رئيس مجلس أمناء 57357: كنت واثقا من البراءة.. والحملة الشرسة أثرت على التبرعات
محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟