المستشار القانوني يكلف الدولة مليارات سنويا

طالب النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، بضرورة الإٍسراع في إصدار تشريع ينص على حظر ندب القضاة.



وقال "حنفي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن ندب القضاة للعمل كمستشار قانوني بالجهات الحكومية يشكل عبئًا كبيرا على موازنة الدولة، حيث يكلفها مليارات الجنيهات سنويًا.



وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، أنه لا مبرر لوجود مستشار قانوني في كل جهة، حيث أن أي مؤسس بها إدارة قانونية، وفي حال عدم وجود الكفاءة اللازمة في تلك الإدارة، يحق للهيئة اللجوء إلى هيئة قضايا الدولة، مما يقلل الحاجة غلى وجود مستشار قانوني.



وأوضح النائب أن تعدد الجهات القانونية في المؤسسة غير جيد، وبالتالي يجب أن يكون هناك تقنين للوضع.