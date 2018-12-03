النائب سمير رشاد يشيد بتعديلات هالة أبو السعد حول الأحوال الشخصية

أشاد الدكتور سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب، بالتعديلات المقدمة من النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، على قانون الأحوال الشخصية.





وقال "أبو طالب"، في تصريحات له، إن القانون يتناسب مع التحديث الجديد لجمهورية مصر العربية، والتقدم في الموقف من مسائل الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن القانون يحل العديد من الأزمات، خاصة بإقراره الاستضافة.





وثمن النائب النص على سلطة القاضي في تحديد الأولى بالحضانة، فالقاضي وفق التعديل المقترح له صلاحية تحديد الأولى بالحضانة، لتحقيق مصلحة الصغير، وحكمه بالطبع سيكون في مصلحة الصغير بناء على المعطيات المعروضة أمامه، في ظل اختلاف الحالات وأوضاع الأسر.