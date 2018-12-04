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تعليم

إقبال دولي كبير على المؤتمر العلمي بآداب طنطا .. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
احمد علي
شهد المؤتمر العلمي الدولي الأول لقسم اللغة العربية ومركز للغة العربية لغير الناطقين بها الذي تنظمه كلية الآداب على مدار يومين إقبال دولي كبير شاركت فيه وفود من الباحثين والمثقفين من أوروبا ودول الخليج العربي وإفريقيا.

إلى جانب حضور وفد من دولة روسيا برئاسة الدكتور ليونيد ايسايف كبير الباحثين في معهد إفريقيا في أكاديمية العلوم الروسية ، والبروفيسير أندريه كوراتايف كبير الباحثين في معهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية ، والبروفيسير نواف إبراهيم بروفيسير فخري في المركز الدولي التعليم والبحوث الاجتماعية والانسانية في معهد الاستشراق ، والدكتورة إليسا شيشكينا باحثة في مدرسة الاقتصاد العليا بروسيا.

يأتي المؤتمر تتويجًا لجهود الشيخ محمد عياد الطنطاوي كونه أول معلم مصري يعلم اللغة العربية بدولة روسيا.

أكد الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة في كلمته أن الشيخ محمد عياد الطنطاوي له دور كبير في نشر اللغة العربية للعالم الغربى وخاصة دولة روسيا الاتحادية، فكان المعلم الأول لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتتلمذ على يده كثير من العلماء من كل دول العالم الغربى، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد بمثابة باكورة من النور لإبراز دور وجهود العالم الجليل الشيخ الطنطاوي في نشر ثقافة الحضارة العربية والاسلامية بدولة روسيا.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى الشيخ إلى أن جامعة طنطا تعمل حاليًا على زيادة المؤتمرات العلمية الدولية على مستوى كليات الجامعة لرفع تصنيفات الجامعة بجميع المراكز العالمية للتصنيفات الدولية، مضيفًا أن جامعة طنطا تثمن جهود ودور الشيخ محمد عياد الطنطاوي باعتباره أول معلم للغة العربية بدولة روسيا.

وأوضح الدكتور ممدوح المصرى تقدم كافة العلوم الإنسانية والمعرفية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بدورها في الاهتمام بكل العلماء الذين أضافوا للوطن وعلى رأسهم الشيخ محمد عياد الطنطاوي كونه أول معلم للغة العربية بدولة روسيا من خلال قيامه بنشر الثقافة العربية بها، مؤكدًا أن له إسهامات كبيرة وعلم استفاد منه العلماء والباحثين بمختلف دول العالم.

شارك بفعاليات المؤتمر الدكتور عبد الكريم محمد جبل رئيس قسم اللغة العربية ومقرر المؤتمر، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
إقبال دولي كبير على المؤتمر العلمي بآداب طنطا .. صور
إقبال دولي كبير على المؤتمر العلمي بآداب طنطا .. صور
إقبال دولي كبير على المؤتمر العلمي بآداب طنطا .. صور
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