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حوادث

الحكم على 26 متهما في خلية أبو العزم الإرهابية.. اليوم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 07:59 ص
شعار النيابة - أرشيفية
شعار النيابة - أرشيفية
اسلام مقلد
تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون حكمها فى محاكمة 26 متهما لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بقناة السويس لتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر في الخلية المسماة إعلاميا بـ "احداث أبو العزم الإرهابية ".

كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة التى طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بينما طالب الدفاع ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

كشفت التحقيقات ارتباط المتهم طارق طه أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها اعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة والحيوية وقام المتهم الاول باعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز العناصر الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية واعداد العبوات الناسفة واتخاذهم أسماء حركية وسفرهم الى ليبيا لتدريبهم ثم عودتهم مرة أخرى وبعد تمكنهم من الحصول على الأسلحة المهربة.
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الحكم على 26 متهما في خلية أبو العزم الإرهابية.. اليوم

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