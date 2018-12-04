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حوادث

الحكم في قضية احتكار الدواجن.. اليوم

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:59 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
تصدر المحكمة الاقتصادية، اليوم، حكمها على 9 متهمين من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين" فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن".

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين"؛ إلى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة.

وأكدت التحقيقات، أن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.
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