الحكم على 13 متهما لارتكابهم جريمة قتل بالتبين.. اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهمين لارتكابهم، جريمة قتل مواطن وشروع في قتل آخر واستعراض القوة بمنطقة التبين.



وكانت تحقيقات النيابة العامة، فى القضية، اشارت إلى قيام المتهم الأول بدوي ن م، وسامي ر ح، وياسر ن م، ومصطفى ج م، وعمرو ح ر، ومحمود.ح.ع، وأيمن.أ.ش، ورضا.أ.ج، وياسر.ط.ح، ومحمد.ح.م، ومحمد.أ.أ، ونبيل.ب.ن، وجمال.م.أ، بقتل المجني عليه «محسن. س. ح» مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصي.



وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين توجهوا إلى محل عمل المجني عليه وقتلوه، بسبب وجود خلافات جيرة فيما بينهما، واستعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه 3 أشخاص.