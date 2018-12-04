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حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بقتل ربة منزل

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
رامى المهدي
جدد قاضي المعارضات، حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بقتل ربة منزل وزوجها بسبب خلافات الميراث بمنطقة روض الفرج.

وأضاف المتهم فى اعترافاته أنه توجه يوم الواقعة للعقار سكنهما وطلب من المجنى عليها مبلغ مالي إلا أنها رفضت فقام بالتعدي عليها بسلاح ابيض .

وأوضحت معاينة النيابة العامة، أنه تم التعرف على المتهم من خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة حيث تم التوصل إلي أن وراء ارتكابها نجل شقيقة المجنى عليها الثانية .

كان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بمقتل شخصين بشقة بعقار فى شارع ابن الأثير، بالانتقال والفحص وجدت جثامين موظف بالمعاش مسجاة على وجهها وبها جرح طعني بالرقبة وزوجته ربة منزل مسجاة على وجهها وبها طعنات نافذة بالرقبة تم نقلهما لمشرحة النيابة بزينهم وتبين سلامة جميع منافذ الشقة وبعثرة محتوياتها.

بسؤال نجل شقيق المتوفاة " شيف " ومقيم بذات العقار قرر بأنه لدى توجهه لشقة المتوفيين للاطمئنان عليهما وجد باب الشقة مفتوح واكتشف مقتلهما ونفي علمه بملابسات الحادث ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وجه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بوضع خطة بحث لتحديد مرتكب الواقعة وحصر وفحص المقيمين والمترددين على العقار محل الواقعة وكذا فحص علاقات وخلافات المجني عليهما واستخلاص الاشتباهات من بينهم لما قد يرقي لأن يكون دافعا لارتكاب الحادث.
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