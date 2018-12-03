محمد الغباري: معرض إيديكس موجود لكي تُخفض تكلفة منتجاتك

قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة سابقا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رؤية مصر 2030 وهذه الرؤية مبنية على التخطيط الاستراتيجي وبالتالى ستستخدم قوى الدولة الشاملة وهى 8 عناصر وضمن هذه القوى الشاملة القدرة العسكرية ، ولكى تخفض تكلفة منتجاتك الحربية يجب أن تبيعها وبهذا سوف تقلل التكلفة عليك .



وأضاف الغباري خلال حواره لبرنامج "آخر النهار " على فضائية "النهار " حينما تريد بيع منتجاتك من الاسلحة لا يمكن ان تأخذ المشترى ليبحث فى مصانعك ولهذا يوجد معرض مثل "ايديكس" الدولي لوجود هذا الغرض، فهو دليل على ثقة العالم اولا فى المعرض 337 شركة عالمية وكبيرة وبها السرى ونصف السرى انت قادر على تأمين هذا أم لا .. هؤلاء الناس يترجمون هذا الكلام.



وتابع أن مصر بدأت فى استيراد سلاح من أجل إعادة البناء وزيادة قدرة وكفاءة القوات المسلحة نظرا لتحديات المنطقة الآن، واستيراد السلاح أدى الى إعادة التنظيم والقوات المسلحة حينما حاربت الارهاب لم تواجه بالتشكيلات الميدانية بل تم انتخاب عناصر لمحاربته وهذا هو إعادة التنظيم.