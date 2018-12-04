تجديد حبس شخصين لاتهامهم بسرقة شركة مقاولات بمنطقة دار السلام

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس شخصين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معهم، لاتهامهم بسرقة شركة مقاولات بمنطقة دار السلام.



وكان قسم شرطة دار السلام قد تلقى بلاغا من صاحب شركة مقاولات قرر باكتشافه كسر باب شركته وسرقة جهاز لاب توب و 2 هارد كمبيوتر و 10 آلاف جنيه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائق وعاطل تم ضبطهما وبحوزتهما ( مفتاح انجليزى ، كلابة ، مفك ).



واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب كسر قلب الكالون باستخدام المضبوطات حيازتهما.

