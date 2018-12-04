تجديد حبس قاتل خالته وزوجها لسرقتهم بروض الفرج

جدد قاضي المعارضات، حبس شاب 15 يومًا علي ذمه التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بقتل خالته وزوجها لسرقتهم بروض الفرج.



البداية تلقى العميد حسام عبد العزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة إخطارا من قسم شرطة روض الفرج بعثور الأهالى على جثتين داخل شقة بالعقار سكنهم بعد انبعاث رائحة كريهة من داخلها.



على الفور انتقل رجال البحث الجنائي لمكان الحادث وتبين من المعاينة أن الجثتين لزوجين بالمعاش وليس لديهما أولاد وبهما آثار طعنات نافذة بالرقبة كما تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة مما يشير إلى وجود دافع لارتكاب الجريمة لسرقة أموال ومجوهرات جار حصرهم.

