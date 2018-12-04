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حوادث

تجديد حبس عاطلين لحيازتهما 3 كيلو فودو بالشرابية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:00 ص
حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية
عمرو خليفة
جدد قاضي المعارضات ، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 3 كيلو من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.

كان رجال مباحث قسم شرطة الشرابية، ألقوا القبض على كلا من "مؤمن م ف" 26 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضية "مخدرات"، و"عبد الرحمن ع م" 21 سنة، عاطل، أثناء تواجدهما بشارع مظلوم، مستقلان دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم الأول.

ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزتهما كمية من الفودو المخدر وزنت 3 كيلو، مبلغ مالي 310 جنيهات، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفان المحمولان لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
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