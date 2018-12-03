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وكالة البلح .. سوق ملابس يجمع البسطاء ونجوم السينما.. فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
حمزة شعيب
عرضت فضائية «dmc»، تقريرا عن سوق وكالة البلح الذى يجمع كل الفئات من نجوم السينما والبسطاء الراغبين فى شراء الملابس.

قال أحد الباعة خلال التقرير، معظم فنانين مصر يأتون هنا لشراء الملابس والشنط وهذا ليس بجديد علينا فالجميع يعرف وكالة البلح.

بينما قال بائع آخر، لاعبو الكرة يترددون علينا باستمرار، لأننا نبيع المحلى والمستورد وبأسعار مناسبة لجميع الفئات من الوزير للغفير.

وفى السياق ذاته قالت إحدى السيدات، هنا الأسعار مناسبة للغلابة "اللى مش معاهم فلوس" وكذلك نجوم المجتمع.

وكانت الفنانة سارة عبدالرحمن، قد أعلنت أنها ارتدت فستانا من وكالة البلح سعره 370 جنيها، لحضور مهرجان القاهرة السينمائى.
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