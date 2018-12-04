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حوادث

تجديد حبس عامل سرق مجوهرات من الشرقية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:31 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
اسلام مقلد
جدد قاضي المعارضات، حبس عامل وزوجته وآخر، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهم بسرقة مجوهرات من الشرقية ومحاولة بيعها، لمحلات الصاغة بالجمالية إلا أن حظهم العثر أوقعهم فى قبضة الشرطة.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من أحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية قيام شخصين بعرض بعض المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما عامل وربة منزل وبحوزتهما 3 كوليه , 6 خاتم الماس , 2 غويشة , أنسيال , 2 دبلة , ساعة يد , وكذا نظارة شمسية، ساعة يد .

واعترفا بتحصلهما عليها من زوج المتهمة بقصد التصرف فيها بالبيع وأضافا بعلمهما بان المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة تم ضبط الأخير، واعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن ربة منزل بالشرقية بإسلوب " التسلق".
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