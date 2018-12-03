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أخبار العالم

أمير سعودي ينتقد هجوم الإعلام الغربي على مصر.. تعرف على السبب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:50 م
القناصة الفرنسية
القناصة الفرنسية على سطح الشانزليزيه
رحيم يسري
هاجم أمير سعودي سياسات وسائل الإعلام الغربية المتربصة بالعرب ومنهم مصر، على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها فرنسا على مدار الأسابيع الماضية.

وانتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود سياسة هذه الوسائل تجاه الأحداث التي شهدتها مصر، مقارنة بسياساتها تجاه احتجاجات فرنسا الأخيرة عندما ظهر القناصة على أسطح المباني.

وقال سطام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "تذكرت عندما أظهر الإعلام الغربي قناصة مصريين على أسطح المباني لحماية المنشآت من الغوغائيين والمفسدين وأظهرهم بصورة وحشية وكأنهم يريدون قتل المدنيين رغم أنهم كانوا لحماية المنشآت".

وأضاف: "اليوم الفرنسيون يفعلون أشد من ذلك فأين الإعلام المخادع الغربي الظاهر أنه أصيب بالموت السريري".
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