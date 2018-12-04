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محافظات

سيدة تلد خلال انتظار دورها للكشف بحملة 100 مليون صحة ببني سويف

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:23 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شهدت قرية أبويط التابعة لمركز الواسطي شمال بني سويف وضع سيدة مولودا، أثناء انتظارها الفحص ضد فيروس سي، والأمراض غير السارية.

وفوجئت نقطة تمركز مبادرة "100 مليون صحة" بالوحدة الصحية، شعور سيدة بآلام الولادة، أثناء انتظارها لإجراء الفحص ضد فيروس سي؛ ما اضطر فريق الحملة لإجراء الإسعافات لها وتوليدها.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بسرعة إجراء الإسعافات الأولية لربة المنزل، وتوجيه طبيب نساء وتوليد للقيام باللازم تجاه الحالة، ومتابعتها هي والمولود.

وأكد "حميدة " أن ربة المنزل كانت تنتظر دورها بالوحدة الصحية في قرية أبويط؛ لفصحها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية "السكر والسمنة والضغط " تحت شعار "100 مليون صحة، والتي تستمر حتى نهاية فبراير 2019 في 11 محافظة، من بينها بني سويف، ما اضطر فريق الحملة التدخل وإسعافها بمعاونة طبيب نساء وتوليد.
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