جمعية رجال الأعمال: وجود سعرين للدولار غير معمول به عالميا

قال الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس لجنة الجمارك بجمعية رجال الأعمال إن فكرة وجود سعرين للدولار انقرضت على مستوى العالم، وهناك طرق أخرى للتعامل مع زيادة الحصيلة الجمركية.



ولفت إلى ان قرار وزارة المالية بتحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية وربطه بالبنوك من شانه رفع معدلات التضخم الفترة المقبلة.



وأضاف ان وزارة المالية ليس امامها حلول لتقليل عجز الموازنة سوى مثل هذه الاجراءات، وان العائد من القرار ستكون ضعيفة.



وأضاف ان اسعار العقارات سترتفع بفعل معتقد لدى المصريين بان العقارات افضل اصول الوقاية من التضخم.