ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش مع المقاولين العرب سرعة الانتهاء من الأعمال بطرق الغردقة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
اللواء أحمد عبد الله
اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بقاعة الاجتماعات اليوم مع ممثلى شركة المقاومين العرب إجراءات الانتهاء من الأعمال المكلفة بها بطرق وميادين الغردقة لاستكمال خطة التطوير وتحسين الصورة الذهنية للمدينة .

وأكد المحافظ على ضرورة مراقبة جودة الأعمال المنفذة والاهتمام بالأمن الصناعى بوضع لوحات إرشادية بمناطق العمل لاعلام المواطنين للحفاظ عليهم وتجنب وقوع أى أضرار .

حضر الاجتماع اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة و من شركة المقاولين العرب مهندس طارق صقر عضو مجلس الإدارة، مهندس أشرف عطية رئيس قطاع الطرق ، مهندس ياسر عبد العال مدير إدارة طرق وجه قبلى .

loading...

ترشيحاتنا

إزاحة الستار عن الثلاثي المرشح للكرة الذهبية

ماكرون يصرف مكافأة استثنائية للشرطة بعد الاشتباكات مع السترات الصفراء

آدا هيجربرج تتوج بالكرة الذهبية للسيدات لاول مرة فى التاريخ

فنانة مغربية ترتدي فستانا مرصعا بالذهب والأحجار الكريمة.. صور

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة على 5 مناطق لمدة 48 ساعة.. فيديو

أيمن يونس يوجه رسالة خاصة إلى محمود الخطيب

دعاه ابن عمه للعب معه فقام بقتله.. كشف غموض غياب طفل الشرقية

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

الأردن يفاجئ أبناء قطاع غزة المقيمون في المملكة بقرارات سعيدة

تسريبات فرنسية تكشف ترتيب محمد صلاح بين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

الخطيب يظهر داخل الأهلي لأول مرة بعد 20 يوما للعلاج في ألمانيا

تعثر صفقة انتقال نجم جديد من مصر المقاصة إلى الأهلي في ميركاتو الشتاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

محمد أبو العينين: رعاية أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة مسؤوليتنا.. فيديو
أحمد موسى يهنئ محمد صلاح لفوزه بجائزة الأفضل في إنجلترا ويهاجم راموس.. فيديو
الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟