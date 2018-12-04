محافظ البحر الأحمر يناقش مع المقاولين العرب سرعة الانتهاء من الأعمال بطرق الغردقة

ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بقاعة الاجتماعات اليوم مع ممثلى شركة المقاومين العرب إجراءات الانتهاء من الأعمال المكلفة بها بطرق وميادين الغردقة لاستكمال خطة التطوير وتحسين الصورة الذهنية للمدينة .



وأكد المحافظ على ضرورة مراقبة جودة الأعمال المنفذة والاهتمام بالأمن الصناعى بوضع لوحات إرشادية بمناطق العمل لاعلام المواطنين للحفاظ عليهم وتجنب وقوع أى أضرار .



حضر الاجتماع اللواء على شوكت رئيس مدينة الغردقة و من شركة المقاولين العرب مهندس طارق صقر عضو مجلس الإدارة، مهندس أشرف عطية رئيس قطاع الطرق ، مهندس ياسر عبد العال مدير إدارة طرق وجه قبلى .



