نصر سالم: مصر آمنة ومستقر وتستطيع تنفيذ أى معرض.. فيديو

قال اللواء أركان حرب نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقًا، إن مصر آمنة ومستقر وتستطيع تنفيذ أى معرض، موضحا أن إقامة معرض إيدكس للمعدات العسكرية أكبر دليل على ذلك.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «مصر النهاردة» المذاع على القناة الأولى تقديم الإعلامى أحمد سمير وريهام الديب، أن هناك 41 دولة متقدمة فى صناعة السلاح موجودة على الأراضي المصرية لعرض أسلحتهم.



وأشار إلى ان مصر لديها ما تقدمه لتلك الدول وستعود على الدول المشاركة فى المعرض بالنفع.



وكشف أن مصر تم وضعها على خريطة التصنيع الحربي، وأكد أن مصر تضع اسلحتها أمام 373 شركة بمعرض ايدكس الذى يتم فى مصر حاليًا.



وأوضح أن مصر لديها خبرات كبيرة فى الحروب و أن مصر قامت بتطويع السلاح وكشف أن هناك ثلاث شروط للسلاح وهى: المقارنة النوعية لما لدى العدو، وان يلائم طبيعة الطقس و وان يكون هناك إمداد من هذا السلاح حال الدخول فى حرب.



