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محافظات

تمام يناقش الموقف التنفيذي لتطوير بدائل العشوائيات في البحر الأحمر

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 05:33 ص
السكرتير العام بالبحر
السكرتير العام بالبحر الأحمر
إبراهيم جادالله
ناقش اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المساكن البديلة للعشوائيات بمدن محافظة البحر الأحمر.

ومناقشة آخر مستجدات أعمال المرافق بمشروعات تطوير العشوائيات وما تم تنفيذه من توجيهات المحافظ خلال الاجتماع السابق، وذلك في حضور رؤساء مدن المحافظة ورئيس جهاز التعمير بالبحر الاحمر والتنفيذيين بالمدن والمحافظة.

وعرض المهندس حسني منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، الموقف التنفيذي النهائي لما تم من أعمال بالمحافظة، كما عرض استشاري المحافظة أيضا آخر عمليات الحصر الخاصة بمشروعات تطوير العشوائيات بالمدن.
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