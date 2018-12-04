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محافظات

اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بتعليم بني سويف.. صور

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
اجتماع مجلس الأمناء
اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بتعليم بنى سويف
محمد عبد الحليم
عقد بديوان عام مديرية التربية والتعليم بنى سويف اجتماع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالمحافظة برئاسة محمد حسام الدين أحمد وكيل الوزارة والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس المجلس وجميع أعضاءه وبحضور أحمد عبد الجيد موجه عام التربية الإجتماعية .

وتم عرض وإقرار خطة النشاط للمجلس لهذا العام وتشكيل هيئة المكتب وتنفيذ مبادرة بنى سويف اجمل بشبابها تحت رعاية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف والتى تستهدف تجميل جميع أسوار المدارس والدواوين الحكومية.

كما تم الموافقة علي عمل احتفالية بالتعاون مع المستشار العسكرى ودفع اشتراكات التامين الصحى لطلاب التعليم المجتمعى وعمل احتفالية لتكريم الاوائل واجتماع على ارض بنى سويف للمجلس الأعلى للأمناء على مستوى الجمهورية ببنى سويف وسد العجز بالمدارس من خلال طلاب الخدمة العامة حسب التخصصات المطلوبة.
اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بتعليم بني سويف.. صور
اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بتعليم بني سويف.. صور
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