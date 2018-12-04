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رياضة

بيراميدز يرد على بيان اتحاد الكرة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:19 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
محمد رشاد
رد أحمد حسن المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز على بيان هاني ابو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تعليقًا على تصريحات كرم كردي.

وقال أحمد حسن في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تصريحات كرم كردي لم تكن في وقتها، استغربتها وكان يجب أن نعقب عليها".

وتابع" يجب أن نوجه الشكر للاتحاد المصري ورئيسه هاني أبو ريدة على سرعة رد الفعل والرد ببيان أراه مرضيًا لكافة الأندية".

وواصل العميد "اتحاد الكرة يجب أن يؤكد على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية".
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