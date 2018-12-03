ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

قصة أشهر مذيعة في كوريا الشمالية.. ذات الرداء الوردي تودع الشاشة الصغيرة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:53 م
صدى البلد
قسم الخارجي
تسببت رغبة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في تحديث الدولة الشيوعية من أجل مواكبة القرن الجديد واتجاهاته، لتطيح بـ ري تشون، أشهر مذيعة في البلاد، والتي طالما استعان بها النظام في إلقاء الأخبار الهامة منذ سبعينيات القرن الماضي، ليستبدلها بمذيعين ومذيعات من الشباب.

بدأت المذيعة المخضرمة التي تبلغ من العمر75 عاما عملها في التليفزيون الكوري عام 1971، لتشتهر بلقب "ذات الرداء الوردي"، لأنها حرصت علي الظهور الدائم بهذا اللون، وتميزت ري خلال مسيرتها المهنية بأدائها الحماسي في قراءة "آخر الأخبار النووية والصاروخية"، الأمر الذي حولها إلى رمز للمذيعة المخلصة للنظام بكوريا الشمالية.

ووفقا لـ"سكاي نيوز" البريطانية، فإن المذيعة الشهيرة توقفت في السنوات الأخيرة عن إلقاء الأخبار الاعتيادية، إذ يتم استدعاؤها لقراءة الأخبار "العاجلة والهامة" فقط.

وقال الأكاديمي، كانج دونج وان، إن السياسة الجديدة الذي يحاول الرئيس الكوري تبنيها انعكست بدورها علي مجال التليفزيون، وهو ما لاحظه المشاهدون بالفعل، من حيث التنوع في المادة المعروضة وطريقة العرض نفسها، ومحاولة نشر الأخبار عن العالم الخارجي، بما فيه كوريا الجنوبية.

وأضاف دونج وان أن المذيعة المسنة لا تناسب المرحلة الحالية بأي حال من الأحوال.

قصة أشهر مذيعة في كوريا الشمالية.. ذات الرداء الوردي تودع الشاشة الصغيرة
loading...

ترشيحاتنا

بعد ظهور حالة في كندا.. معلومات لا تعرفها عن الأرتيكاريا الباردة

اصطياد تمساح بطول 15 قدما بعد التهامه صيادا .. صور

فرنسا تكشف معلومات صادمة عن خسائر احتجاجات السترات الصفراء

فاطمة عيد تشعل أولى حلقات تامر أمين بـ يا بتاع الورد.. فيديو

إذا ظهرت عليك هذه العلامات فأسنانك بخطر

قصة أشهر مذيعة في كوريا الشمالية.. ذات الرداء الوردي تودع الشاشة الصغيرة

فنانة مغربية ترتدي فستانا مرصعا بالذهب والأحجار الكريمة.. صور

رسميا .. فرانس فوتبول تكشف عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

نجم باريس سان جيرمان يعلن فوزه بالكرة الذهبية .. صورة

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

روسيا ترد على ترامب حول سباق التسلح والإنسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ

فيديو محاصرة المتظاهرين لرجال الشرطة عند قوس النصر يثير ضجة في فرنسا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو
الإنتاج الحربي: رشاش جديد يطلق 800 طلقة في الدقيقة ويصيب الهدف على بعد 3 كم
هيئة الإنتاج الحربي: رشاش جديد بمعرض إيديكس ومزايا خارقة للمدرعة المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟