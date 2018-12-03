قصة أشهر مذيعة في كوريا الشمالية.. ذات الرداء الوردي تودع الشاشة الصغيرة

تسببت رغبة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في تحديث الدولة الشيوعية من أجل مواكبة القرن الجديد واتجاهاته، لتطيح بـ ري تشون، أشهر مذيعة في البلاد، والتي طالما استعان بها النظام في إلقاء الأخبار الهامة منذ سبعينيات القرن الماضي، ليستبدلها بمذيعين ومذيعات من الشباب.



بدأت المذيعة المخضرمة التي تبلغ من العمر75 عاما عملها في التليفزيون الكوري عام 1971، لتشتهر بلقب "ذات الرداء الوردي"، لأنها حرصت علي الظهور الدائم بهذا اللون، وتميزت ري خلال مسيرتها المهنية بأدائها الحماسي في قراءة "آخر الأخبار النووية والصاروخية"، الأمر الذي حولها إلى رمز للمذيعة المخلصة للنظام بكوريا الشمالية.



ووفقا لـ"سكاي نيوز" البريطانية، فإن المذيعة الشهيرة توقفت في السنوات الأخيرة عن إلقاء الأخبار الاعتيادية، إذ يتم استدعاؤها لقراءة الأخبار "العاجلة والهامة" فقط.



وقال الأكاديمي، كانج دونج وان، إن السياسة الجديدة الذي يحاول الرئيس الكوري تبنيها انعكست بدورها علي مجال التليفزيون، وهو ما لاحظه المشاهدون بالفعل، من حيث التنوع في المادة المعروضة وطريقة العرض نفسها، ومحاولة نشر الأخبار عن العالم الخارجي، بما فيه كوريا الجنوبية.



وأضاف دونج وان أن المذيعة المسنة لا تناسب المرحلة الحالية بأي حال من الأحوال.



