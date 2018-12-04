انتهاء تصوير مسلسل حشمت في البيت الأبيض

انتهى فريق عمل مسلسل "حشمت في البيت الأبيض" من التصوير بشكل كامل، وينتظر عرضه على إحدى القنوات الفضائية.



المسلسل يمثل أول مسلسل "ميني دراما" ويتضمن موسمه الأول 13 حلقة، على أن يتم عرضه على "أبلكيشن" ستعلن عنه الشركة المنتجة خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويشارك في بطولة المسلسل، الفنان بيومى فؤاد، أحمد جمال سعيد، رانيا الملاح، وأنعام سالوسة، وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج مصطفى فكرى.