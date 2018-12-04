فريق كايروكي يحدد أسعار حفلة يوم الجمعة

حددت الجهة المنظمة لحفل فريق كايروكى أسعار تذاكر الحفل، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وذلك بساحة الجامعة الأمريكية في فرعها بالتجمع الخامس.



ويشارك فريق كايروكى الفنان زاب ثروت، والمطرب سارى هانى وتضمنت التذاكر فئة واحدة فقط تبلغ قيمتها 250 جنيها.



ويقدم "كايروكى" مجموعة كبيرة من أغانيهم، منها: "صوت الحرية، اتجنن، السكة شمال، الكيف، نقطة بيضا، ليلى، الله ماعايز، غريب، مربوط بأستك".



فيما يتغنى الفنان زاب ثروت والمطرب ساري هاني، بباقة من أعمالهما منها ألبوم "المدينة"، الذي احتوى على 8 أغان بشكل مختلف وجديد، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت طرحه.